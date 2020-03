Pirmā attālināto mācību diena tiek vērtēta kā izdevusies

Catlaks akcentēja, ka attālinātas mācības nav klātienes stundu pārnešana digitālā formātā, tāpēc nepieciešams plānot laiku, lai visi skolotāji vienas klases skolēniem neuzdotu darbus plkst.9 no rīta un neprasītu atbildes tajā pašā dienā līdz plānoto mācību stundu beigām.

Viena no platformām, kas šodien regulāri bija pārslogota, bija "E-klase", kas pamatā tiek izmantota saziņai, bet stundu tiešsaistes risinājumus nepiedāvā.

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) portāla "E-klase" pārstāvji skaidroja, ka pirmdien noticis tieši tas, par ko ticis runāts iepriekš, - pilnīgi visi un uzreiz gribējuši strādāt ar "E-klasi". Portālā uzsvēra, ka sistēma kopumā darbojas, bet no konkrēta lietotāja viedokļa - nestabili.

Portāla ieskatā, kopumā radusies situācija ir ārkārtīgi labs stresa tests ne tikai "E-klasei", bet visai izglītības sistēmai, no kura "mēs iznāksim daudz zinošāki un ar daudzām labām idejām".

Aptaujātie skolēnu vecāki norādīja, ka kopumā tehniskās sistēmas darbojušās labi, lai arī bieži "uzkārušās". Lielu pārpratumu par to lietošanu neesot, tomēr

"Lai arī mēs mīlam teikt, ka bērni jau no bērna kājas brīvi lieto tehnoloģijas, to varbūt var teikt par spēļu spēlēšanu, bet nevar teikt par pirmklasnieku spējām nodrošināt biroju darbinieku cienīgu saziņu un atgriezenisko saiti ar skolotājiem," secinājis viens no uzrunātajiem vecākiem.