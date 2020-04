Jau drīzumā varētu kļūt skaidrs globālā finanšu tirgus liktenis, kā arī turpmākā cīņa pret Covid-19

Ik dienas var dzirdēt dažādu ekspertu viedokļus par to, cik ilga varētu būt šī krīze, kas ir nepieciešams, lai pieveiktu Covid-19. Tomēr pašlaik lielākās problēmas ir tieši saistībā ar datiem, jo datos „aisberga neredzamā daļa” ir tie cilvēki, kuri ir inficējušies ar Covid-19, bet viņiem šī slimība noris asimptomātiski, tomēr – šos cilvēkus ir svarīgi izolēt no apkārtējiem, lai novērstu tālāku slimības izplatību.

Oksfordas universitāte ir veikusi pētījumu, kurā runāts par izslimojušo cilvēku asins plazmā esošajām antivielām, un saistībā ar to veiktajiem testiem. Ja apstiprināsies tas, ka ar šādu metodi – nogādājot antivielas slimajiem, var šo slimību vieglāk pārslimot vai pat ierobežot, tad tas no ekonomiskā viedokļa nozīmēs to, ka akciju tirgus vērtība strauji kāps, celsies naftas cenas, kā arī – mazināsies negatīvā ietekme uz ekonomiku, bet cilvēki varēs cerēt uz plašākas imunitātes izstrādāšanos.

Kā vēsta „The Economist”, antivielas pret Covid-19 nozīmētu, ka arī mirstības rādītāji samazinātos, līdz ar to – valstu valdības varētu sākt domāt par to, kā pakāpeniski atcelt noteiktos ierobežojumus, līdz ar to – Covid-19 varētu kļūt par ko līdzīgu sezonas gripai, pret kuru ir jāņem vērā dažādi piesardzības pasākumi, taču tie kopumā ekonomiku neietekmē.

Tādā gadījumā, visticamāk, svarīgākais būs glābt dzīvības, līdz ar to – ari ekonomikai būtu jāvirzās pretim „Stop” zīmei līdz brīdim, kad pasaulē parādīsies vakcīna. Tas nozīmētu to, ka ierobežojumi ir jāsaglabā, līdz ar to, turpinot paralizēt biznesa vidi. Ilgāks ierobežojumu periods nozīmētu to, ka pasaule zaudēs triljoniem dolāru, kamēr Rietumu un Ķīnas ekonomiskās sistēmas nonāktu sabrukuma priekšā. Finanšu tirgi nav gatavi tādam scenārijam.