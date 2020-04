"SEB Life": Pensiju sistēma Latvijā ir ilgtspējīga, bet nākotnē no tās nevarēs izdzīvot

"Filozofija, kādu mēs redzam dzīvības apdrošināšanas produktiem, vairāk atbalsta krāšanu, regulāru nelielu summu atlikšanu ilgākā laika termiņā. Jaunākās izmaiņas nodokļu likumdošanā bija vērstas uz to, lai saglabātos šis atbalsts un limiti, kurus piemēro nodokļu atlaidēm. Savukārt investīcijām, kur cilvēki iegulda jau lielākas naudas summas, atbalsts vairs nav tik liels. Tas ir būtiski, jo krāšana ir svarīga tieši tam sabiedrības segmentam, kas ir visievainojamākais pret dažādiem sociāliem notikumiem, un kuram ir visgrūtāk reaģēt uz slimībām vai citiem izaicinājumiem. Līdz ar to mums palika mazāk to ieguldījumu, kas nāk no investoriem, bet krājēju segments ir ļoti stabils, un no valsts puses tas tiek atbalstīts," minēja Čulkstēns.