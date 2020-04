"Apotheka" aptiekās iespējams iegādāties sejas aizsargmaskas

Sejas aizsargmaskas tiek rekomendēts lietot ikvienam, atrodoties publiskās vietās, lai tās nēsātājs pasargātu citus cilvēkus un sevi no iespējama vīrusa izplatīšanās riska.

Sejas aizsargmaskas paredzētas individuālajai aizsardzībai, un tās ir noderīgas, atrodoties jebkurā sabiedriskā vietā, kā iedzīvotājiem, tā arī tirgotājiem, policistiem, valsts iestāžu darbiniekiem un citiem strādājošajiem. Dažās valstīs, piemēram, Austrijā un Lietuvā, sejas masku nēsāšana publiskās vietās noteikta obligāti – kā viens no Covid-19 ierobežošanas pasākumiem.

"Sejas aizsargmasku lietošana var būt viens no pasākumiem, kuru inficēšanās riska mazināšanai var veikt katrs cilvēks. Primāri tās ir paredzētas, lai no inficēšanās pasargātu citus cilvēkus, tomēr šādas maskas piedāvā arī zināmu aizsardzību pret dažādiem mikroorganismiem, tai skaitā arī vīrusiem. Lai arī SARS-CoV-2 vīruss ir ievērojami mazāks par filtrējošā materiāla porām, tam ir raksturīga “uzsēšanās” uz lielākām daļiņām (piemēram, siekalu vai iesnu pilieniem), savukārt sejas aizsargmaskas sekmīgi aiztur lielāko daļu no tām, samazinot iespējamo vīrusu skaitu ieelpotajā gaisā.