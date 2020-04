Vērtēs priekšlikumu par nodokļu samaksas pienākuma atcelšanu, dzēšot 2008.gada krīzē radušos parādus

Tādā gadījumā personas no parādnieka privātam kreditoram - kredītiestādei - kļūtu par parādnieku valstij. Šāda nodokļu saistība rastos no kapitāla pieauguma nodokļa tādā apmērā, kas atbilstu dzēsto saistību apmēram. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm/tiesu izpildītājiem jau 10 gadus nav bijis iespējams no personām piedzīt privāto parādu, jo tām nav aktīvu (mantas) vai pietiekamu regulāru ienākumu, drošticami var pieņemt, ka valsts nevarētu no tām iekasēt arī nodokļu maksājumus. Piedziņas procesā tiktu neatbilstoši tērēti valsts līdzekļi un nodarbināti administratīvie resursi, pausts dokumentā.