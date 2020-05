Lolita Neimane: imunitātes uzlabošana Austrumu stilā

Lielākā daļa no noderīgajiem pārtikas produktiem un garšvielām, kas mūsdienās ir populāri kā efektīvi līdzekļi imunitātes stiprināšanai, ieskaitot pārdošanas līderi ingveru, ir diezgan eksotiski un galvenokārt nāk no Austrumu un Āzijas valstīm. To vēsture ir gadsimtiem sena. Garšvielu un garšaugu derīgās īpašības pamanīja senie dziednieki. Viņi atklāja, ka garšvielas veicina labāku pārtikas uzsūkšanos, turklāt nogalina baktērijas un kavē organisma novecošanās procesus. Bet viena svarīga nianse ir tā, ka garšviela nāks par labu tikai ar mērenu lietošanu.