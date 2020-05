Valsts par pasažieru pārvadāšanu 10 gados piemaksās ap pusmiljardu eiro

“Mēs esam skatījušies uz to piedāvājumu, kas ir ar 21.gadu, un es vēlreiz saku - būtiska atšķirība no tā, kādi piedāvājumi vienai daļai pārvadātāju ir šobrīd, un kādi būs ar 21.gadu. (..) Ja, pieņemsim, “Sabiedriskais autobuss” startētu konkursā ar to pakalpojumu kvalitāti, ko viņš šobrīd sniedz, viņš neuzvarētu nevienā tīkla daļā,” saka Godiņš.