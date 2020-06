"Rimi" vairs neiepirks Pasaules Dabas fonda Sarkanā saraksta zivis

Zivju un jūras velšu Sarkanajā sarakstā iekļautas sugas, kuru zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga, kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem dzīvajiem organismiem. Tāpat sarakstā iekļautas tās zivis, kuru zvejošanā izmantotas nelegālas zvejas metodes, kā arī to audzēšanā tiek radīts ūdenstilpnes piesārņojums, tā rezultātā nodarot postījumu ūdenstilpņu ekosistēmai.

Ikala uzsvēra, ka "Rimi" veikalos zivis būs pieejamas, taču tās turpmāk būs ar sertifikātu, no piemērotas nozvejas vietas utt. Viņa pastāstīja, ka

"Pašlaik "Rimi" noliktavā ir mazāk nekā 10% no Sarkanā saraksta zivīm un jūras veltēm. Šo produkciju plānots iztirgot, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos. Savukārt turpmāk Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu pasūtījumi netiks veikti - pārtrauksim iepirkt zivis un jūras veltes, kas nozvejotas vai audzētas neilgtspējīgā un kaitīgā veidā," uzsvēra "Rimi Latvia" kategoriju departamenta direktors Milans Blūms.

Pēc Blūma sacītā, lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt ilgtspējīgākas izvēles, "Rimi" kopā ar Pasaules Dabas fondu informēs klientus un veikalos izvietos informatīvus materiālus, lai klienti varētu veikt apzinātāku produktu izvēli no "Rimi" jūras velšu sortimenta.

Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras programma ir daļa no reģionālās sadarbības, ko daļēji koordinē WWF (The World Wide Fund for Nature) Baltijas programma. Tās mērķis ir uzlabot Baltijas jūras ekosistēmu. Katram valsts birojam ir Zivju gids, kas pielāgots valsts jūras velšu tirgum.