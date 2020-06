Latvijā bankas joprojām satrauc neskaidrības naudas atmazgāšanas novēršanas prasību piemērošanā

"Rokasgrāmatas mērķis ir izstrādāt vadlīnijas, lai normatīvu piemērošanā būtu vienota pieeja, kā arī definēt, kas tad ir uz risku izvērtējumu balstīta pieeja klientu izpētē. Jo, ja sodi tiek piemēroti visiem un pēc katras AML pārbaudes, tas, manuprāt, nesasniedz to iecerēto mērķi - nodrošināt, ka bankas atturas no konkrētas sodāmās rīcības. Es esmu tikai par to, ka bankas tiek sodītas par pieļautiem konkrētiem noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas gadījumiem, par to, ka banka, piemēram, tiek iesaistīta legalizācijas shēmās. Sodam ir jābūt nopietni pamatotam, nevis tikai tāpēc, ka banka strādā," teica Idelsons.