Eksperte: Vai ir izdevīgi būt bezdarbniekam?

Ņemot vērā, ka dīkstāves pabalsts ir 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas (bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi), lielāko algu saņēmējiem, par kuriem darba devējs bija veicis visus nodokļu maksājumus, ekonomiski izdevīgāk bija kļūt par bezdarbnieku un saņemt lielāku pabalsta maksājumu. Turklāt, bezdarbnieku pabalstu jomā situācija ir daudz stabilāka un cilvēki var saplānot ieņēmumus vairākus mēnešus uz priekšu, savukārt jautājumā par dīkstāves pabalstiem ir zināms vien tas, ka tiem varēs pieteikties līdz 30. jūnijam.

Pieteikšanos dīkstāvei daudzos uzņēmumos kavēja arī apstāklis, ka, pretendējot uz pabalstu, bija noteikts ierobežojums paralēli gūt ienākumus no saimnieciskās darbības. Šobrīd norma ir mainīta un tagad ir arī paredzēts, ka darba devēji būs tiesīgi iesniegt VID dīkstāves pabalsta iesniegumu par darbiniekiem, kuri vienlaikus no saimnieciskās darbības saņem ienākumus, kas nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Virkne uzņēmēju jau sākotnēji atsaucās uz Lietuvas piemēru, norādot, Lietuvā pabalsts tika piešķirts, neraugoties uz ienākumiem no saimnieciskās darbības.