Dilemma IT pakalpojumu jomā - pieņemt darbā profesionāli vai izvēlēties ārpakalpojumu?

Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma parasti runa ir par “dzelžu” jeb datoru, serveru, tīklu, bezvadu tīklu un citu darbam nepieciešamo tehnoloģisko līdzekļu iegādi vai nomu. Otrs aspekts – programmatūra, ko var gan pirkt, gan programmēt no jauna īpaši konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Ja runa ir par programmatūras iegādi, tad ir ļoti svarīgi speciālistu uzraudzībā saprast, kādu programmatūru izvēlēties, un arī to, kāds licenču iegādes veids būtu uzņēmumam izdevīgākais. Trešais lielais bloks ir informācijas uzglabāšana, kas ir svarīgs bloks, jo nereti ietver dažādu sensitīvu datu uzglabāšanu. Tāpēc, izvēloties ārpakalpojumā informācijas uzglabāšanu, noteikti nepieciešams pieprasīt sertifikātus un audita atzinumu, kas apliecina, ka pakalpojums atbilst visām augstākajām prasībām.

Lielajiem uzņēmumiem bieži ir informācijas tehnoloģiju nodaļa, kas tiek galā ar visiem izaicinājumiem vai zina, kam prasīt padomu, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem nereti jādomā par visu no sākuma - kā tehnoloģiju izvēles procesu organizēt, lai paaugstinātu savu konkurētspēju. Šiem uzņēmumiem vajadzētu sākt ar IT stratēģijas izstrādi, kas varētu ļaut ietaupīt uz amata pozīciju – galvenais informācijas vai tehnoloģiju vadītājs jeb angļu valodā attiecīgi “Chief Information Officer” (CIO) vai “Chief Technology Officer” (CTO). Otra iespēja – šo speciālistu pakalpojumus pirkt ārpakalpojumā. Šeit patiešām būtu jāizvērtē, cik liela profesionāļa iesaiste būtu nepieciešama, jo, iespējams, vajadzīga vien, piemēram, programmatūras iegāde, ko arī var uzticēt ārpakalpojumu sniedzējam.

Ja tomēr ir lemts par labu ārpakalpojumu sniedzējam, viens no svarīgākajiem kritērijiem vienmēr būs uzticēšanās. Klasisks izvēles izdarīšanas modelis ir informācijas pieprasīšana, piedāvājuma pieprasīšana, divu labāko pretendentu izvēle un piedāvājumu koriģēšana, lēmuma pieņemšana. Lēmums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, bet uzticēšanās būs svarīga. Vai pasūtītājs uzticas ārpakalpojuma sniedzējam, ka viņš varēs paveikt, ko ir apsolījis? Un pasūtītājs saņems labāko iespējamo risinājumu? Vai ārpakalpojumu sniedzējs patiešām apzinās, ko apsola, un vai zina, kā to realizēt? Tie visi ir adekvāti jautājumi no pasūtītāja puses. Vēl arī, protams, ir jāizvērtē riski un izmaksas. Pasūtītājam līdz pēdējam brīdim ir ieteicams saglabāt sarunas ar vairākiem pakalpojuma sniedzējiem. Izmaksu izvērtēšanas fāzē ir svarīgi saprast, ka pasūtītājs vienmēr gribēs maksāt mazāk, bet izpildītājs – saņemt vairāk.