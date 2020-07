Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 16 ugunsgrēki, palīdzēts purvā apmaldījušamies cilvēkiem

Lai došanās un atrašanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību. Saprotot, ka pašu spēkiem nebūs iespējams izkļūt no meža, cilvēki aicināti zvanīt glābējiem pa tālruni 112 un nosaukt tiem pēc iespējas konkrētākus orientierus - kurā ieiets mežā, cik ilgi tur būts, kādi dabas vai cilvēka veidoti objekti šķērsoti vai redzēti.

Savukārt vakar plkst.7.12 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur, kā liecināja no aculieciniekiem saņemtā informācija, jūrā, aptuveni 20 metru attālumā no krasta, redzams cilvēka ķermenis. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka jūras krastā atrodas apģērbs un 30 metru attālumā no pieteicēja norādītās vietas atrada krastā izskalotu cilvēku, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi.