Atkritumu apsaimniekotāji nepiekrīt KP apsvērumiem par brīvas konkurences ierobežošanu Rīgā

"Ir jāsaprot, ka visi operatori esošajā regulējumā, balstoties uz izsludinātā iepirkuma prasībām, ir veidojuši iepirkumam atbilstošus piedāvājumus. Lai arī iepirkuma prasības visiem bija vienādas, jāņem vērā dažādi faktori gan atkarībā no zonas, kurā pakalpojumus sniedz attiecīgais operators (tostarp darba intensitātes, iedzīvotāju skaita), gan no tehniskā nodrošinājuma viedokļa, gan plānoto investīciju sakarā, gan vadoties no attālumu līdz atkritumu nodošanas punktam jeb poligonam," teica Polgina.