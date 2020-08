Atziņas, ko Latvijas iedzīvotāji guvuši pandēmijas laikā

“Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi un to ietekme uz ekonomisko situāciju daudziem likuši pārdomāt savus ikdienas paradumus, tostarp tēriņus. "Luminor" aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka cilvēki ir iemācījušies dzīvot taupīgāk un vairāk uzmanības veltīt uzkrājumiem – 34% respondentu atzina, ka ikdienā var tērēt mazāk naudas, un 35% norādīja, ka aktīvāk jāveido uzkrājumi.

Šīs divas atziņas iet roku rokā – samazinot, iespējams, liekus ikdienas tēriņus, ikviens var ietaupīt līdzekļus, lai iekrātu “drošības spilvenam”, kas palīdzēs justies drošāk un vieglāk pārdzīvot neparedzētas situācijas. Regulāros uzkrājumus visvieglāk sākt veidot, izmantojot vienkāršu norēķinu kontu, kur ik mēnesi pārskaitīt kaut nelielu summu,” saka "Luminor" eksperte Jekaterina Ziniča.

Interesanti, ka par uzkrājumu veidošanu vairāk aizdomājušies jauni cilvēki – 45% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem apņēmušies vairāk iekrāt, tikmēr vecumā no 60 līdz 74 gadiem to plāno darīt tikai 25%.

Arī samazināt ikdienas tēriņus visvairāk iemācījušies jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (39%) un studenti (47%). “Aptaujas rezultāti norāda uz pretrunīgu tendenci – visbiežāk tieši cilvēki ar augstiem ienākumiem sapratuši, ka aktīvāk jāveido regulāri uzkrājumi, nevis iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem, kam finansiālais drošības spilvens būtu daudz svarīgāks.

Piemēram, 40% no cilvēkiem ar mēneša ienākumiem no 1251 līdz 1500 eiro pēc nodokļu nomaksas, atzina, ka būtu jāiekrāj vairāk līdzekļu, kamēr no respondentiem ar ienākumiem no 551 līdz 750 eiro mēnesī šim apgalvojumam piekrita katrs trešais aptaujātais (30%),” uzsver Ziniča.

Papildus atziņām par finansēm Latvijas iedzīvotāji sapratuši arī to, ka vajadzētu vairāk izvairīties no publiskām vietām (50%), biežāk mazgāt rokas (47%), apgūt digitālās prasmes (25%), bet 23% respondentu ir secinājuši, ka var veiksmīgi strādāt no mājām. Tikmēr desmitā daļa pandēmijas laikā nav guvuši nekādas atziņas.