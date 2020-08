Aptauja: Latvijā 26% vecāku neizslēdz viedierīču skaita pieaugumu ģimenē

Aptaujā noskaidrots, ka lielākās atšķirības vecāku paradumos ir vērojamas atšķirīgās vecuma grupās. Vecāki vecumā līdz 29 gadiem ir atvērtāki viedierīču iegādei un par to nepieciešamību ir pārliecināti 22% respondentu, kamēr vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem pret viedierīcēm neiebilst 6%. Vieni no tehnoloģiju lielākajiem cienītājiem dzīvo tieši Zemgalē, kur 30% vecāku apsver jaunu viedierīču iegādi.