Jauna pieredze bērniem jeb banku ieteikumi, bērniem sākot rīkoties ar maksājumu kartēm

Kā norāda bankas “Citadele” karšu un norēķinu operāciju daļas vadītājs Andris Lazdiņš, “Citadeles X smart” karte ir pieejama bez maksas bērniem un jauniešiem no 7 līdz 21 gada vecumam. Papildu kartei bērns vai jaunietis var izmantot “Citadeles” bezkontakta maksājumu risinājumus – aproci, uzlīmi, telefonu vai Apple Pay (no 13 gadiem) – kas ir īpaši parocīgi ikdienas gaitās."

Gatavojoties skolai, pieejams īpašs komplekts – piesakoties “X smart” kartei no 17.08. līdz 30.09.2020., jaunie kartes lietotāji saņem 1500 X REWARDS punktus savai izvēlētajai balvai no klientu lojalitātes programmas X REWARDS – tā var būtu kino biļete, pica vai kāda cita balva no plašā piedāvājumu klāsta.