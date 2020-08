Kariņš: Loģika saka, ka jaunajam Rīgas mēram būtu jānāk no vēlēšanās uzvarējušas partijas

Kariņš akcentēja zemo vēlēšanu aktivitāti, kas varētu būt saistīta gan ar vasaras beigām un sliktajiem laikapstākļiem, kā arī Covid-19 pandēmiju, kuras dēļ cilvēki ir piesardzīgāki. Viņš gan atzinīgi novērtēja to, kā noorganizētas vēlēšanas.

Premjers pašlaik nevēlas prognozēt to, kāda varētu būt jaunā domes koalīcija, tomēr viņš sacīja, ka būtu gandarīts, ja tā būtu līdzīga valdības koalīcijai. Viņš arī piekrita, ka Saeimas koalīcija un valdība ir sarežģīta, bet tomēr rīcībspējīga piecu partiju komanda, kas ir spējusi šādā sastāvā sastrādāties.

Jautāts par to, kam būtu jāieņem galvaspilsētas mēra krēsls, Kariņš norādīja, ka tam nav neviena skaidra priekšraksta, tomēr loģika diktētu, ka tam būtu jābūt no partijas, kas iegūs lielāko balsu īpatsvaru un varēs izveidot koalīciju.

"Es to sauktu par politisko loģiku - tas vismazāk pārsteigtu un būtu pareizi," teica Kariņš, savu kļūšanu par premjeru no partijas, kas vēlēšanās neguva lielāko balsu skaitu, saistot ar sarežģīto valdības veidošanas procesu, kura laikā vairākiem citiem premjera amata kandidātiem tomēr neizdevās to izdarīt.