Ja jums uzdotu jautājumu, cik bieži dienas laikā mazgājat rokas vai tīrāt zobus, droši vien nebūtu ilgi jādomā, bet kā ir ar paradumu rūpēties par personīgo IT iekārtu kiberhigiēnu?

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV eksperti skaidro, ka kiberhigiēna nozīmē apzināti rūpēties par savu iekārtu drošību, t.i. nevērt vaļā nezināmas saites, izvairīties no dažādu multivides datņu (filmas, spēles, utt.) lejupielādi no aizdomīgām vietnēm, uzstādīt antivīrusa programmatūru un veikt visus nepieciešamos atjauninājumus gan iekārtas operētājsistēmai, gan lietotnēm. Ievērojot kiber-higiēnu, jūs pasargāsiet sevi no lieka stresa un finansiāliem zaudējumiem.