Aptuveni 90 km no Šanhajas, uz Šengšanas salas Austrumķīnas jūrā atrodas Hutuvanas pilsētiņa, kurā jau gadu desmitiem neviens vairs nedzīvo. Tomēr tā kā magnēts pievelk tūristus.

Hutuvanas māju sienas ir bagātīgi noaugušas ar efejām, pati pilsētiņa burtiski ieslīgusi zaļā kupenā un tagad izskatās kā izkāpusi no fantāziju filmas. Papildu sirrealitāti nodrošina māju iekšiene - tā ir sastingusi laikā ar mēbelēm un sadzīves priekšmetiem, kurus saimnieki aizejot atstājuši. Nedaudzie iedzīvotāji (pirms diviem gadiem pilsētiņā dzīvoja pieci cilvēki), kuri par spīti visam palika pilsētā, tagad ir atraduši jaunu nodarbi - tie izrāda Hutuvanu tūristiem un pārdod tiem vienīgo pilsētā pieejamo preci - ūdeni.

Hutuvanā iespējams nokļūt ar prāmi, kas kursē no Šanhajas uz Šengšanu vai blakus salu Goki, ko ar Šengšanu savieno tilts. Gājiens kājām no Šengšanas uz Hutuvanu aizņems aptuveni pusstundu. Kalnu takas vietā tagad var izmantot līkumainu ceļu pāri piekrastes grēdai. Par pilsētas apskati nāksies samaksāt 50 juaņus (aptuveni sešus eiro), taču tur pabijušie vienā balsī apgalvo, ka tas ir to vērts.