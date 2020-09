Pavasarī piedzīvotais elpceļu vīrusa Covid-19 uzliesmojums Latvijā un pasaulē daudziem darba devējiem ir licis pārskatīt savus ierastos paradumus un kārtību, kāda tiek nodrošināta darba izpilde uzņēmumos. Rezultātā sabiedrībā un profesionālajā vidē arvien vairāk tiek aktualizētas attālinātā darba iespējas. Šī jaunā - attālinātā - darba kārtība no vienas puses ir komforts un labsajūta darbiniekiem, bet no otras puses sagādā rūpes uzņēmumu vadītājiem par dažādiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar uzņēmuma rīcībā esošās informācijas drošību kiberuzbrukuma gadījumā.

“Nevajadzētu uzskatīt, ka kiberuzbrukumi tagad notiks daudz biežāk, nekā tas bija agrāk. Arī iepriekš tie bija pietiekami bieža un intensīva parādība. Tomēr jāsaprot, ka daudzas darba vietas pārceļ darba vidi uz mājām, un no uzbrucēju viedokļa tā ir interesanta iespēja, ko pārbaudīt. Ja agrāk darbinieks 8 stundas dienā pavadīja puslīdz drošā tīklā, ko nodrošināja darba devējs, tad tagad daudz vairāk laika tiek pavadīts, strādājot privātajā tīklā, kur drošības līmeņi var būt krietni zemāki,” par galveno izaicinājumu kiberdrošības sakarā šodien stāsta CERT.LV eksperts Andrejs Konstantinovs.

Arī kiberdrošības eksperts Gints Mālkalnietis uzsver, ka pareizi un droši sagatavota attālinātā darba procedūra, kurā ir atrunātas ne tikai iesaistīto pušu atbildība un rīcība, bet arī sagatavots drošs pieslēgums, ir fundamentāli svarīgi. Jo īpaši – valsts institūcijām, ja to darbiniekiem tiek dota attālināta piekļuve organizācijas resursiem, t.sk. Latvijas iedzīvotāju datiem.

“Valsts institūcijām jau ar likumu ir noteiktas minimālās prasības, kas jāievēro, sagatavojot IT infrastruktūru un nodrošinot attālināto piekļuvi institūciju rīcībā esošajiem datiem. CERT.LV kopš marta pastiprināti strādā ar valsts institūcijām tieši šajā jautājumā, jo skaidrs, ka tas ir liels izaicinājums un institūciju, kā arī to darbinieku, gatavības pārbaude. Turklāt jāsaprot, ka šādas izmaiņas ieviest ātri visbiežāk nav iespējams, un process var aizņemt pat vairākus gadus, līdz darbinieki spēj pilnvērtīgi un droši strādāt no mājām. Tās ir arī zināmas investīcijas,” apgalvo Gints Mālkalnietis.