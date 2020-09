Kāpēc suņiem ir auksts deguns?

Tomēr jautājums paliek: kāpēc tas ir auksts un kāds labums sunim no tā?

Viena no idejām ir tāda, ka suņa aukstais deguns palīdz tam labāk regulēt savu ķermeņa temperatūru. Tomēr degungals ir tik mazs, ka, visticamāk, tam nav nozīmīgas ietekmes suņa ķermeņa temperatūras regulēšanā.

Lai noskaidrotu patiesību, starptautiska zinātnieku komanda izmērīja vairāku dzīvnieku deguna temperatūru, to skaitā bija arī zirgi, suņi un aļņi. Noskaidrojās, ka suņu un citu gaļēdāju deguna gals ir aukstāks nekā zālēdājiem. Iespējams, tāpēc, ka aukstam degungalam savvaļas dzīvnieku dzīvē tomēr ir lielāka nozīme, nekā zinātnieki uzskatīja līdz šim.

Zinātnieki veica divus eksperimentus – vienā aplūkoja suņu uzvedību, bet otrā smadzenes. Tas tika darīts, lai noskaidrotu, vai auksts deguns ļauj labāk uztvert siltumu. Pirmajā eksperimentā pētnieku komanda veiksmīgi iemācīja trīs suņiem atšķirt siltāko objektu, kuram bija potenciālā upura temperatūra, no istabas temperatūras objekta. Rezultāti liecina, ka suņi var uztvert vāju termālo radiāciju no tālākiem objektiem.

Otrajā eksperimentā zinātnieki 13 suņiem iemācīja mierīgi gulēt magnētiskās rezonanses iekārtā, lai varētu novērot to smadzeņu aktivitāti, kad to priekšā tika nolikts ūdens trauks istabas temperatūrā vai siltāks. Kā izrādījās, aktivitāte suņu smadzenēs bija lielāka, kad to priekšā bija siltāka ūdens trauks.