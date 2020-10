Būvējot māju, nodokļu slogs nav 163%

No pievienotās vērtības nodokļa (PVN) būvmateriāliem summa aprēķināta pareizi. Tiesa, otrajā video, kurā kopējais “dzimtas īpašuma nodokļa slogs” izaudzis līdz 163%, autors šo summu kļūdaini palielinājis līdz 10,5 tūkstošiem eiro. Šāda kļūda radusies, jo pirkuma summa, 50 tūkstoši eiro, jau ietver PVN. Nodoklis jāaprēķina no būvmateriālu cenas bez PVN.

Cik jāmaksā no celtnieku algām?

Pirmajā video autors stāsta:

Un otrus 50 000 eiro paredzam algām, no kuriem samaksājam atkal nodokļos 28 181 eiro un 72 centus. Un tātad kopsummā no 100 tūkstošiem eiro mēs atkal nodokļos esam samaksājuši 36 859 eiro 41 centu vai pavisam kopā tas sastāda 129 761 eiro un 61 centu.”

No izklāsta nav skaidrs, kā video autors rēķinājis, jo nomaksātais nodokļu apmērs atkarīgs no tā, cik strādnieki un cik ilgi mājas celšanā nodarbināti. Arī, vai celtniekiem ir apgādājamie, piemēram, bērni. Kad ar šiem jautājumiem Re:Check vērsās pie autora, otrajā video viņš sniedza detalizētāku skaidrojumu.

Mājas būvniecībai viņš nolīgšot 10 cilvēkus uz mēnesi. Katram cilvēkam, ieskaitot visas darba devēja izmaksas, paredzēti 5000 eiro. Jāņem vērā, ka video autors rēķina nodokļus tā, it kā pats būtu darba devējs, nevis, piemēram, kāda būvkompānija. Rezultātā video autors apgalvo, ka nodokļos esot jāmaksā 78,7%. Patiesībā – 44,04%. Video autors 78,7% ieguvis, jo atkal rēķinājis tā, it kā nodokļus būtu jāmaksā no algas “uz rokas”, nevis algas “uz papīra”.

Vai kopumā jāmaksā 163%?

Pēc tam video autors saskaitījis, cik procenti kopumā jāmaksā nodokļos. Viņš ieguvis 163%. Patiesībā, ja rēķina, cik daudz no 100 tūkstošus eiro vērtās mājas maksāts nodokļos, kas tieši saistīti ar tās celtniecību – par būvmateriāliem un celtnieku algām – jāmaksā 30,7%.

Savukārt, ja ieskaita arī nodokļus no savas algas, kas sakrāta mājas būvniecībai, kā to vēlas darīt video autors, nodokļu apjoms jārēķina no 60 mēnešalgām iztērētajiem līdzekļiem (algas un darba devēja izmaksām). Tā ir summa, kas saņemta, pirms maksāti kādi nodokļi par algu vai par mājas būvniecību – 212 902 eiro. Savukārt video autors nekorekti nodokļu proporciju rēķinājis no mājas celtniecības izmaksām bez nodokļiem. Tādēļ mūsu aprēķins liecina, ka, pat ieskaitot no autora paša sakrātās algas maksātos nodokļus, to kopējā summa veido 58%, nevis 163%.

Kāpēc nav pareizi rēķināt tā, kā to dara video autors?

Valsts ieņēmumu dienests (VID), kam arī lūdzām video saturu komentēt, norāda, ka nepareizs ir pats princips. Proti, video autora stāstā faktiski notika divi atsevišķi darījumi – autors saņēma darba algu un kāds būvuzņēmums saņēma atlīdzību par darba veikšanu. Tātad būtībā veikti divi naudas apgrozījuma cikli. “Protams, ar video stāsta beigām konkrētas naudas ceļojums nav beidzies – būvuzņēmuma darbinieki un piegādātāji savukārt ir tērējuši naudu un arī viņu naudas saņēmēji to darījuši – katrā darījumā tika maksāti nodokļi,” skaidro VID. Ja turpina nodokļu sloga aprēķinu tālāk par vienu naudas aprites ciklu, nodokļos samaksātā summa ar laiku pieaug līdz bezgalībai.

Turklāt video autors ir ignorējis, ka nauda, ko iztērē viena persona, ir citas personas ienākums, līdz ar to pieaug ne tikai nodokļi, bez arī dažādu cilvēku ienākumu kopsumma. Tātad pie neierobežotas naudas aprites neierobežotā laika periodā “nodokļu summa ir bezgalīga, bet tikpat bezgalīgi ir nebeidzamās darījumu ķēdes dalībnieku summārie ienākumi,” skaidro VID.

Secinājums: