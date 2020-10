Respiratori, higiēnas un vairākkārt lietojamās maskas nopērkamas par maksu no 0,17 eiro līdz 15 eiro

Piemēram, respiratori monitoringa sākumā praktiski bija nepieejami, bet pašlaik to piedāvājums paplašinās. Arī cenu diapazons ir ļoti plašs - no 0,17 eiro, pārsvarā vienreiz lietojamām maskām, līdz 15 eiro par vairakkārt lietojamajām maskām.

Respiratori pārsvarā pieejami FFP2 klases - 17 gadījumos no 22, savukārt no 33 higiēniskajam sejas maskām 19 ir vairākkārt lietojamās sejas maskas, pārsvarā Latvijas ražotāju izgatavotas, bet pārējās 14 ir vienreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas, kas ir līdzīgas medicīniskajām maskām.

Cenu diapazons respiratoriem no diviem eiro līdz 8,9 eiro gabalā, vienreiz lietojamām higiēniskajām maskām - no 0,18 eiro līdz 0,9 eiro, bet vairākkārt lietojamām sejas maskām - no 0,5 eiro līdz 10 eiro gabalā. Liela daļa vairāk lietojamo masku cena ir pārsvarā līdz četriem eiro gabalā. Medicīniskajām maskām cena ir no 0,43 eiro līdz 0,9 eiro gabalā.