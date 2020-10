LDDK: Valsts kompensēta darbinieku slimības lapa jau no pirmās dienas būtu solis pretī darbavietu saglabāšanai

"Esošais modelis no darba devējiem Latvijā prasa ievērojami vairāk resursu, nekā pārējās Baltijas valstīs gan pēc apmaksājamo dienu skaita, gan apmaksājamā līmeņa. Piemēram, Lietuvā darba devējs apmaksā pirmās divas dienas 80% apmērā, Igaunijā no ceturtās līdz astotajai dienai 70% apmērā, savukārt Latvijā darba devējs apmaksā pirmās divas dienas 75% apmērā, bet no ceturtās līdz desmitajai dienai 80% apmērā, tādējādi mazinot Latvijas konkurētspēju starpvalstu tirgū arī periodā pirms Covid-19 pandēmijas," uzsvēra Meņģelsone.