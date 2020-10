Neiepriecinošas prognozes aviācijas nozarei: atgūšanās notiks vismaz līdz 2025. gada beigām

“Jebkāda veida recesijas ir ļoti smagas aviācijas industrijai. Lidsabiedrības ir ļoti atkarīgas no ekonomiskās izaugsmes. Jā, vēsture jau sen ir pierādījusi, ka aviācijā krīze beidzas vairākus gadus vēlāk, nekā krīze ekonomikā,” saka Begalijs.

Pandēmija ir cits stāsts – tā ir radījusi smagas ekonomiskās sekas visā pasaulē, miljoniem cilvēku zaudējot darbus. Līdz ar to, tiek tērēti iekrājumi, kas citādi būtu tērēti, iespējams, arī ceļojot. Vēl sliktāka situācija ir saistībā ar biznesa ceļojumiem.

Iepriekš daudzu kompāniju darbs bija atkarīgs no dažādiem komandējumiem un kontaktiem ārzemēs. Tagad, pandēmijas laikā, arvien vairāk uzņēmumi ar saviem partneriem tiekas attālināti – attālināti pārrunā biznesu, un paraksta arī dokumentus. Līdz ar to – ceļot no vienas vietas uz otru vienkārši nav nepieciešamības.