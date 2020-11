Mums pavasarī ir bijis pamats būt pesimistiem

- Jā, līdzīgu tendenci varam redzēt arī mūsu uzņēmuma ikgadējā "European Payment Report" datos - 50 % Latvijas respondentu norādījuši, ka kavētiem maksājumiem ir liela ietekme uz to likviditātes pazemināšanos (ievērojams kāpums kopš 2019. gada, kad tas bija aktuāli tikai 15 % uzņēmumu), bet 38 % uzņēmumu atzīst, ka novēloti maksājumi apdraud to izdzīvošanu (pērn 18 %).

Daudziem uzņēmumiem pieaug to klientu skaits, kas sāk arvien vairāk kavēt maksājumus, Savos pētījuma datos redzam, ka šogad 5 reizes (!) vairāk uzņēmumu izmanto parādu atgūšanu, jo, iestājoties pandēmijai, dīkstāvei un ekonomikas recesijai, pozitīva naudas plūsma uzņēmumiem ir daudz kritiskāka to izdzīvošanai nekā ekonomikas augšupejas laikos, kad viss ir puslīdz labi un to var atstāt zināmā pašplūsmā. Šogad trešdaļa aptaujāto uzņēmumu apgalvo, ka izmanto parādu atgūšanu, lai pasargātu sevi no maksājumu kavējumiem (2019. gadā – 6 %).