Eiropai pastāv risks iegūt vēl vienu "zudušo paaudzi"

Pirms desmit gadiem globālā finanšu krīze atstāja dziļas rētas jauniešu nodarbinātībā – tika iznīcinātas labas iespējas un palielinājās bezdarbs. Tagad, Covid-19 izraisītās krīzes laikā var notikt tas pats, un liela daļa jauniešu vecumā līdz 25 gadiem var ilgstoši palikt bez darba. Neviens no līderiem Eiropas lielajās valstīs – Francijā, Itālijā vai Spānijā, ne arī Eiropas Komisijā nav noteicis kā prioritāti cīņu pret bezdarbu tieši jauniešu vidū. Augstākajā politiskajā līmenī par to ir jārunā, pretējā gadījumā Eiropa var saskarties ar jaunu “zudušo paaudzi”, līdz ar to – nepieciešams strādāt pie jaunas darba politikas.