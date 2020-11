Vai Latvijā ir iespējama vēl viena "Parex" bankas situācija?

Par komercbanku lobiju valsts institūcijās vienmēr ir pastāvējušas bažas, un viens no piemēriem ir “Parex” bankas krahs. Toreiz bankas glābšanā tika iesaistīta nodokļu maksātāju nauda, taču tas neglāba no finanšu krīzes. Vai līdzīga situācija var atkārtoties arī šodien? Atbildi uz to TVNET tiešsaistes žurnāla raidījumā “Nauda runā” sniedza Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.