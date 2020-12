Attālinātais darbs ir uz palikšanu. Šogad katrs ir izbaudījis gan tā priekšrocības, gan trūkumus un sācis veidot sev tīkamu, individuālu strādāšanas formulu. Ir cilvēki, kas labāk spēj saņemties darbam kolēģu kompānijā, citi ir izveidojuši perfektus apstākļus mājās un neplāno atgriezties birojā. (“Beidzot mani neviens netraucē un neliek iesaistīties svešu cilvēku peripētijās!”) Tomēr, lielākā daļa biroja darbinieku ilgtermiņā vēlas birojā pavadīt divas-trīs dienas nedēļā. Bet, ja mums ir mainījušās preferences par darba nedēļas ritmu, ko mēs sagaidām no biroja, kad tajā atgriezīsimies pēc ierobežojumu noņemšanas?

Visticamāk, laikposmā starp martu un septembri jūsu uzņēmuma ietvaros tika veikta vismaz viena aptauja par to, cik dienas nedēļā darbinieki vēlas turpināt strādāt attālināti. Un, visticamāk, lielākajā daļā anketu tika norādīts, ka cilvēki izvēlētos strādāt no mājām divas-trīs dienas nedēļā, ja darba specifika tam ir labvēlīga. Ja tavs uzņēmums apsver atļaut šādu hibrīdu strādāšanas formātu ilgtermiņā, pirms ieguldīties biroja pārveidē, ir vērts šo jautājumu ar darbiniekiem izrunāt atkārtoti.

Aptaujās rāda, ka šogad darbinieki vairākkārt ir mainījuši savas domas par attālināto darbu. No prieka par to, ka tiks ieekonomēts ceļā pavadītais laiks, līdz vēlmei biežāk tikties ar kolēģiem, no šķēršļiem digitālajā komunikācijā, līdz apziņai, ka videosapulces mēdz būt daudz konstruktīvākas par klātienē notiekošām. Jebkurā gadījumā aktīva komunikācija ar darbiniekiem par viņu strādāšanas pieredzi palīdzēs tev būt par labāku, iejūtīgāku vadītāju.