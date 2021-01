2500 gadus sens bronzas šķēpa gals var mainīt priekšstatus par Ventspils apdzīvotības pirmsākumiem

Kā portālam TVNET pavēstīja Ventspils muzeja pārstāve Maruta Eistere, nozīmīgs ir pats bronzas laikmeta metāla priekšmeta atraduma fakts – ja neskaita apjomīgo 2001.g. atrasto Staldzenes depozītu (tajā konstatēti 89 bronzas priekšmeti, kas datējami ar 7.gs. pr. Kr.), visā Latvijas teritorijā zināmi tikai ap 130 šī laika bronzas priekšmetu. No tiem šķēpu un bultu gali – mazāk par diviem desmitiem. Tas izskaidrojams ar to, ka tolaik salauztos vai nolietotos no tik vērtīgā materiāla veidotos rīkus un rotas varēja pārkausēt jaunos darinājumos, līdz ar to nozaudēto vai apbedījumos līdzdoto priekšmetu skaits bija neliels. Atradums ļauj ielūkoties arī tā laika metālapstrādes līmenī – jau šķēpa gala atliešanas laikā izveidojušies defekti liecina, ka metālapstrāde Baltijā šajā laikā vēl sper tikai pirmos soļus.