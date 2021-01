"Zoom" spožums un nepatīkamais posts, ko radījis viens kompānijas darbinieks

Par “Zoom” pirmo klientu kļuva Stenfordas universitāte. Iespējams, ka tieši šis fakts pēc pāris mēnešiem iegūt nākamo finansējuma kārtu, šoreiz jau sešu miljonu dolāru apjomā. Daļēji – no tiem pašiem investorie, no kā pirmajā kārtā – arī no “Qualcomm Ventures” un no “Yahoo” dibinātāja Džerija Janga. Tālāk izdevās piesaistīt arvien vairāk investorus, kā arī – klientus. 2015. gadā tika laista klajā programmas versija biznesam, kas ļāva attālināti pulcēt līdz pat 1000 dalībnieku. Šajā laikā “Zoom” bija 40 miljoni lietotāju. 2017. gadā kompānija sasniedza miljarda dolāru lielu vērtību, līdz 2019. gadā “Zoom” sāka kotēt akcijas biržās.