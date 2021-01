Zemāki elektrības rēķini un citas izmaiņas, ar ko saskarsies sabiedrisko pakalpojumu lietotāji

Saeima pērn novembrī apstiprināja izmaiņas DRN likumā, kas paredz DRN par atkritumu apglabāšanu likmes pieaugumu. 2021.gadā DRN likme ir 65 eiro par tonnu līdzšinējo 50 eiro par tonnu vietā, kas tiek piemērota sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķinos. Tas nozīmē, ka DRN likmju izmaiņu rezultātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 1.janvāra pieaug.

Regulēto uzņēmumu pienākums ir regulāri nodrošināt pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu sava novada iedzīvotājiem, kas prasa būtiskus finanšu ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanā un pilnveidošanā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem tarifu pieaugumam visās Latvijas apdzīvotajās vietās.

Maksa par viesabonēšanu, atrodoties Eiropas Savienības (ES) valstīs, no 2021.gada 1.janvāra ir zemāka - 3,00 eiro par gigabaitu (GB), kas pirms 4 gadiem bija 6,00 eiro par GB. Mazinoties Covid-19 ierobežojumiem, ceļotāju iespējas izmantot datu apjomu, pieaugs. SPRK atgādina, ka no 2021.gada 1.janvāra Eiropas viesabonēšanas režīms "viesabonē kā mājās" uz Lielbritāniju neattiecas. Tāpēc, pirms dodies uz Lielbritāniju, pārliecinies pie sava operatora par viesabonēšanas tarifiem, kādi tiks piemēroti, atrodoties tur.

Iekārtu savstarpējai saziņai no 2021.gada tiks piešķirti numuri

Sākot no š.g. janvāra SPRK izdalīs speciālus numurus komersantiem, kas tiks izmantoti iekārtu savstarpējai saziņai. Līdz šim iekārtām tika piemēroti mobilā tālruņa numuri ar 8 ciparu kombināciju, bet tagad tie būs specializēti numuri - 8 vai pat 12 ciparu kombinācijā. Līdz ar to turpmāk personu saziņai nepieciešamie numuri, kas tiek izmantoti mobilajiem tālruņiem, netiks izsmelti. Vienlaikus tas palīdzēs elektronisko sakaru komersantiem sakārtot esošo sistēmu, nodalot mobilā tālruņa numurus no specializētajiem numuriem iekārtām.