Partiju dibināšanas bums: Gobzemam trešais piegājiens; sarosījušies arī Rosļikovs un Petrovs

Dombrovskis, kurš Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā bija “Saskaņas” premjera amata kandidāts , rudenī aizgāja no partijas valdes , bet pēc tam tika izslēgts no partijas un frakcijas. Arī Dombrovskis ir iecerējis dibināt biedrību, bet tuvāk rudenim – arī partiju. Domubiedru viņam jau tagad esot daudz, taču viņš tos pagaidām neatklāj. Vienīgā zināmā ir Evija Papule , kura no “Saskaņas” frakcijas izstājās neilgi pēc Dombrovska izslēgšanas.

Dombrovskis, kurš savulaik ieņēmis gan izglītības, gan ekonomikas ministra amatus, politikā ienāca pirms desmit gadiem līdz ar Zatlera Reformu partiju, bet vēlāk kļuva par tās pēdējo vadītāju un likvidatoru, faktiski pievienojot tās paliekas “Vienotībai”. Pēc tam viņš no politikas aizgāja, bet pirms trīs gadiem pieņēma Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” līdera Ušakova uzaicinājumu kļūt par tās premjera amata kandidātu. Vaicāts, kāda tad īsti ir viņa paša un līdz ar to būs arī jaunās partijas ideoloģija, Dombrovskis saka: “Ja mēs to definējam šādi, tad tā ir centriska. Attiecībā uz mani, es domāju, vislabāko definīciju man ir devis kolēģis [Saeimas deputāts] Arvils Ašeradens (JV), mani nosaucot par vissociāldemokrātiskāko no visiem liberāļiem un visliberālāko no visiem sociāldemokrātiem.”