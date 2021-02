Četri svarīgākie faktori jauna mājokļa izvēlē

Būtisks faktors mājokļa izvēlē ir tā atrašanās vieta - apskatot potenciālo mājvietu, vēlams rūpīgi izpētīt blakus esošo infrastruktūru. Mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais ("Luminor") uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš gan veikalu tuvumam, gan sabiedriskā transporta pieturvietām, kas būs aktuāli tiem, kam ikdienā jāpārvietojas ar sabiedrisko transportu. Savukārt auto īpašniekiem jāizvērtē autostāvvietu pieejamība un ar to saistītās izmaksas. Vienlaikus svarīgs ir mājokļa attālums no izglītības iestādēm, ja tiek plānota ģimene vai ģimenē jau ir bērni. Jāapskata arī izvēlētā dzīvokļa vai mājas apkārtne - vai ir droši, cik kārtīgs ir pagalms un tuvākā apkārtne. Iespēju robežās ieteicams saprast, kādi ir kaimiņi - var mēģināt pieklauvēt pie kādām durvīm un aprunāties ar mājokļa iemītniekiem par to, kas viņiem konkrētajā ēkā un apkaimē patīk, kas nepatīk vai rada sarežģījumus.