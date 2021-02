Miljardieri strādā pie cilvēces nākotnes idejas; kā nepieļaut nākotnes privatizāciju

Pagājušajā gadā kriptovalūtu investori iegādājās pamestu kruīza laineri “Pacific Dawn” un pārdēvēja to par “MS Satoshi”. Investori vēlējās radīt eksperimentālu kustību, kuras rezultātā rastos savdabīga, “autonoma pilsētvalsts starptautiskajos ūdeņos”. Liels šīs kustības atbalstītājs ir Silīcija ielejas miljardieris Pīters Tīls, kurš pats sevi dēvē par “anarhistu – kapitālistu”. Viņš arī atbalsta kosmosa kolonizāciju, kurā varētu iesaistīties planētas bagātākie cilvēki.

“MS Satoshi” projekts izgāzās – kuģis pērn decembrī tika nodots metāllūžņos, jo tā īpašniekiem neizdevās iegūt apdrošināšanu, lai varētu likumīgi kuģot starptautiskajos ūdeņos. Šī sāga iezīmē vienu no satraucošākajiem aspektiem, ko varētu saukt par “futūrisma kustību” - kas sevī apvieno dažādas idejas par rītdienu, ko attīsta ļoti bagāti cilvēki un privātā sektora kompānijas.

Tāpat kā jebkura laba ideoloģija, arī šis privatizētais futūrisms ietekmē visu, no globālās infrastruktūras līdz virtuves ierīcēm.

Šāda veida projektiem nereti ir fantastiska vīzija par to, kā ietekmēt sabiedrības iztēli par dažādām lietām. Pretēji ar dažādiem uz nākotni vērstiem projektiem pagātnē, ko ierosināja akadēmiķi, mākslinieki un valdību aģenti, šodienas “nākotne” faktiski ir tehnoloģiju uzņēmumu vadītāju – miljardieru rokās. Kāpēc gan viņiem rūp mūsu iztēle? Kāda ir likme tam, ja mēs noticam viņu idejām? Vai tas nozīmē, ka mūsu nākotne ir privatizēta?

Šādas spekulācijas rada diskusijas par to, kāda ir privātuma politika un tās īstenošana. Ja kompānijām izdodas kontrolēt mūsu nākotnes vīzijas un idejas, tad viņi paši var kontrolēt nākotni un infrastruktūru. Līdz ar to var kontrolēt sabiedrības funkcijas. Tādas platformas kā “Amazon Web Services”, “Facebook” un “Robinhood” ir kļuvušas par ļoti milzīgām infrastruktūrām, kas kontrolē nozīmīgu daļu no ekonomikas un sabiedriskās sfēras.