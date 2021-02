Kā sevi "vitaminizēt" saaukstēšanās, gripas un citu vīrusu laikā?

Farmaceite skaidro, ka D vitamīna deficīta konstatēšana tikai pēc simptomiem ir grūta, jo bieži vien sastopamie simptomi ir neskaidri, piemēram, nogurums, vispārējs vājums, sāpes kaulos, biežas saslimšanas ar vīrusiem vai saaukstēšanās. Svarīgi ir ņemt vērā, ka lielākā daļa cilvēku neizjūt šos simptomus. Vienīgais veids, kā pārliecināties, vai ir pietiekams D vitamīna daudzums organismā, ir veikt asins analīzi laboratorijā, lai noteiktu D vitamīna līmeni asinīs. Ar produktiem D vitamīnu daļēji iespējams uzņemt no mencu aknu eļļas, treknām zivīm, pilngraudu pārslām, tofu, kaviāra, olas dzeltenuma, garnelēm, sviesta.

C vitamīns - ātra palīdzība imunitātes stiprināšanai

C vitamīns palīdz uzturēt imūnsistēmas darbību un veicina kolagēna veidošanos, kas nepieciešams asinsvadu, skrimšļu un kaulu darbībai. C vitamīns palīdz arī nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, kā arī veicina nervu sistēmas darbību. C vitamīns pieejams gan kapsulās, gan tablešu, gan ūdenī šķīdināmu pulverīšu veidā.