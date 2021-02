Iemesli, kādēļ "Bitcoin" sistēma patērē vairāk enerģijas, nekā lielākā daļa pasaules valstu

“Jo augstāka ir [kriptovalūtas] cena, jo vairāk maineri nopelnīs. Līdz ar to, par iegūtajiem līdzekļiem, viņi palielinās savas bitkoinu ieguves jaudas. Jāņem vērā, ka viss tīkls spēj apstrādāt vien piecas transakcijas sekundē. Līdz ar to, jo vairāk transakcijas tiek veiktas, jo lielāka jauda nepieciešama.

Būtībā, veicot darījumus ar “Bitcoin”, galvenie ieguvēji ir maineri, kuriem “atlec” kādi procenti no darījuma, kā arī pieaug elektroenerģijas patēriņš,” sacīja de Vrīss.

Pašreiz vairāk nekā 65% no maineriem dzīvo Ķīnā. Vēl nozīmīga daļa manieru dzīvo ASV un Krievijā (katrā pa 7%).

Lai arī “Bitcoin” ietekme uz vidi ir neliela daļiņa no tā, ko nodara automašīnas un dažādas industrijas, ekoloģiski domājošie manieri cenšas izmantot elektroenerģiju, kas iegūta no hidroelektrostacijām. Tomēr šai kriptovalūtai ir liela atbalstītāju bāze, un slavenākais no atbalstītājiem ir miljardieris Īlons Masks.