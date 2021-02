Trīs slimnīcās ir ierobežota neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana

Kuldīgas slimnīcā no 9.februāra netiek nodrošināti endoskopijas izmeklējumi, Krāslavas slimnīcā no 12.februāra netiek uzņemti internā profila pacienti, savukārt Ogres rajona slimnīcā no 21.februāra netiek uzņemti terapeitiskā un neiroloģiskā profila pacienti.