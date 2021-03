Mājokļa uzturēšanai pērn mājsaimniecības Latvijā tērēja vidēji 11,8% no ienākumiem

Statistikas pārvaldē norādīja, ka visvairāk mājokļa izmaksas ietekmēja vientuļos seniorus jeb iedzīvotājus vecumā no 65 gadiem - šie iedzīvotāji par mājokli tērēja 22,1% no ienākumiem.

Vienlaikus mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un bērniem mājokļa izdevumi veidoja 16,4% no ienākumiem, bet persona vecumā no 16 līdz 64 gadiem mājokļa uzturēšanai tērēja 16,2% no ienākumiem.