Plānu izdalīt 220 miljonus eiro būvobjektiem FDP apšauba kā politiski motivētu

Mūsuprāt, pēdējie lēmumi ir politiski motivēti. (..) Runājot par pēdējo iniciatīvu, tur mums gan ir lielas bažas. Jo ir tāda sajūta, ka gatavie projekti visvairāk skar būvniecību. Bet būvniecība ir diezgan strauji augoša nozare, un arī Covid-19 laikā tā ir viena no nozarēm, kura nodrošināja iekšzemes kopproduktu ar daudz mazāku kritumu nekā bija paredzēts,” saka Šteinbuka.

Ministrijām kvotas neesot noteiktas. Dažas uz daļu no 220 miljoniem nav pieteikušās, bet citas - par salīdzinoši mazām summām. Piemēram, Tieslietu ministrija cer ieguldīt pusotru miljonu ekspertīžu centrā, savukārt tās pašas partijas pārvaldītā Izglītības un zinātnes ministrija plāno objektus par aptuveni 45 miljoniem eiro. “Lielā mērā arī tiešām jāiekļaujas tajā naudas izteiksmē, kas ir ļoti liela summa, un par to var izdarīt ļoti labas lietas un vienlaikus patiešām, ja to izdala kā izsmērējot uz visiem - iedot proporcionāli vienādi, tad ne vienmēr tas obligāti iznāks visefektīvākais,” saka ministru prezidenta biedrs un tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP)