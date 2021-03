"Meklējiet negatīvas atsauksmes, it īpaši no draugiem" jeb Īlona Maska miljardiem vērtie padomi

- “Jums jābūt ļoti stingrai attieksmei pret to, ko darāt, meklēt jebkuru kļūdu un labot to. Meklējiet negatīvas atsauksmes, īpaši no saviem draugiem.” (Maska teiktais “Business Insider” publikācijā “Elon Musk And Richard Branson Give Their Best Advice To Entrepreneurs”).