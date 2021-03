"Nord Stream 2" un triki, kā Krievija spējusi apiet ASV sankcijas

Šā stāsta centrā ir viens no ģeopolitiski pretrunīgāk vērtētākajiem projektiem pasaulē. Kad tas būs pabeigts, “Nord Stream 2” piegādās Vācijai dabasgāzi no Krievijas — neraugoties pat uz sankcijām, ar kurām ir draudējusi Vašingtona (un tās arī noteikusi). Neraugoties uz sankcijām projekta būvdarbos iesaistītajām pusēm, Krievijas kuģis “Akademik Cherskiy” marta beigās gatavojas atsākt cauruļu klāšanu netālu no Vācijas salas Rīgenas.