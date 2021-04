Kanāls 530 miljonu potenciālo pircēju uzrunāšanai

Lietotnes publicēšana AppGallery ir bezmaksas. Ļoti daudzos gadījumos Huawei, pretēji industrijas vispārpieņemtajai praksei, ir pretimnākošs sarunās par ienākumu dalījumu no reklāmām. Piemēram, patlaban ar partneriem Huawei dala ienākumus no reklāmas vai no pārdošanas 80 pret 20%, kas ir labāki nosacījumi nekā vidēji industrijā. Šis ir viens no piemēriem. Lai noskaidrotu par visām iespējām, vislabāk sazināties ar vietējo komandu tepat, Latvijā – mēs iedziļināmies katra lietotņu izstrādātāja jautājumos.