Pasākumu nozares nākotne: vai virtuālie notikumi ir jaunais normālais

Pandēmijas laiks ir ļāvis nostiprināties virtuāliem pasākumiem kā efektīvam rīkam pasākumu mārketingā. Par to liecina arī virtuālo notikumu kopaina, kas reizēm var šķist pārsātināta. Cilvēkiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties vairums virtuālām konferencēm, mākslas izstādēm, spēlēm vai koncertiem, līdz ar to tas ietekmē arī iespējas uzņēmumiem izcelties un būt oriģināliem – tiem ir jādara un jārada vairāk.

Runājot par pasākumu organizatoru izaicinājumiem, pasākumu aģentūras komandas vadītājs piebilst, ka jebkurā gadījumā (vai tas ir pirms vai pēc pandēmijas laika), ļoti svarīgi ir pareizi nokomunicēt pasākuma saturu un saprast savu auditoriju. Iespējams, tā ir panākuma atslēga uz veiksmīgu pasākuma realizēšanu neatkarīgi no tā, vai tas tiek īstenots klātienē vai virtuālā vidē. Tomēr, atskatoties uz pandēmijas sākumu un līdz šim brīdim, nākas atzīt, ka caur virtuāliem pasākumiem ir zudusi iespēja izmantot visas cilvēka maņas. Kā vēsta Šukjurovs, “tausti, smaržu, garšu mēs kompensējam ar to, ka izsūtam dalībniekiem attiecīgus produktus, lai gūtu pilnāku pasākuma pieredzi”.

Piekopjot šādu praksi, Šukjurovs atzīst, ka tas labvēlīgi strādā uz pasākuma auditoriju. Par to liecina saņemtās atsauksmes no klientiem, “viņi tiešām ir pārsteigti un arī attālināti var sajusties kā pasākumā un lieliski pavadīt laiku ar cilvēkiem. Šī piederības sajūta ir Maslova vajadzību piramīdas pamata daļā un cilvēki uz to tiecas arī šajos laikos”.