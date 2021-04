Kā ilgtspēja rada pievienoto vērtību uzņēmumam

Cita prizma ir skats uz ilgtspēju kā uz resursu prasmīgu apsaimniekošanu. Uzņēmēja domāšanai ir saprotamas rūpes par sev piederošiem aktīviem. Piemēram, cilvēkresursi ir kapitāls, tas spēj radīt vislielāko pievienoto vērtību, ja darbinieki ir veseli, priecīgi, motivēti un prasmīgi. Vājināt šo kapitālu, pārkāpjot darba tiesības vai taupot uz veselības un darba drošības rēķina, nozīmē “iešaut sev kājā”. Cits piemērs: dabas resursi – izejmateriāli un enerģija, prasmīga uzņēmēja rokās tiks tērēti taupīgi un atbildīgi, meklējot iespējas rast pilnvērtīgu pielietojumu visā ražošanas procesā, mazinot atkarību no ierobežotiem resursiem. Šo mūsdienīgo pieeju plaši apraksta “The Five Capitals Model”, pretstatot to Ādama Smita un Karla Marksa pārstāvētajai ekonomikas teorijai un vainojot tās nepilnības šodienas vides un nevienlīdzības problēmās.