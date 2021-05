Vai vīrietim izrādīt emocijas ir normāli?

Dove Latvija veiktā aptauja* parāda, ka gandrīz puse (48%) no aptaujātajiem vīriešiem neuzskata sevi par ikdienā emocionāliem.

Vīrieši, kuri apspiež savas emocijas ir tikai aisberga redzamā puse, jo, kā atklāj dati, 2019. gadā Latvijā bija kopumā 289 pašnāvības, no kurām 227 izdarīja vīrieši [1], kas pats par sevi parāda, cik problemātiski ir skatīt vīrišķību caur bezemociju un vājuma prizmu. Ja mēs aplūkojam emocionalitāti un trausluma parādīšanu kā negatīvu, tas noved pie šo cilvēcisko izjūtu apspiešanas, kas var novest pat pie pašnāvības.

Emocijas ir daļa no tā, kas mūs padara par cilvēkiem, tā iemesla dēļ, vīriešiem nevajadzētu tās apspiest. Tās ir veselīga indivīda pazīmes un to izpaušana ir uzdevums, ko katram vajadzētu iemācīties. Kā norāda aktieris un mūziķis Nauris Brikmanis : "vīrietim ir jāizrāda savas emocijas. Visi raud. Mēs katrs kādā brīdī esam raudājuši un daudzreiz es pat jūtu, ka ir sakrājies par daudz (jo es pārāk daudz neraudu). Tu jūti, ka tev ir par daudz un nesaproti: tu skaties kaut ko emocionālu un pēkšņi saproti, ka tev saskrien kamols rīklē, un nav saprotams, kas notiek. Ir jāsaprot, ka ik pa laikam tu apslāpē šo emociju, kas ir ļoti dabīga – līdzjušanu."

Lai gan vīriešu reakcija izjūtot kaunu vai mazākuma sajūtu var ieņemt dažādas formas, tomēr noliegums un apspiešana ir izplatītas atbildes. Ir interesanti novērot, ka bieži vien pat pozitīvas emocijas (pat prieks) tiek apslēptas. Piemēram, kad vīrietis dabū darbu, kuru viņš vēlējās jau kādu laiku, vai, ja viņam izdodas pabeigt kādu projektu, ar kuru viņš ilgi mocījās, viņš, iespējams, jutīsies priecīgs iekšēji, lai gan neizrādīs to uz āru. Tomēr, lai arī ir šeit ir novērojama problēma, ir nepieciešams redzēt, ka notiek lēna pārmaiņa veidā, kā vīrieši skata emocijas, un viņi šķietami saprot, ka veids, kā mēs jūtamies, nav kaut kas, ko apspiest, bet drīzāk to ir jāizlaiž un jāparāda.

Laikiem mainoties, mēs pamanām nepieciešamību pārdefinēt veidu, kā sevi redzam. Emocionalitāte ir viena no frontēm, kurā notiek cīņa par to. Ir novērojamas lēnas pārmaiņas, kā mēs skatām emocionalitāti. Kā norāda Brikmanis: "vīriešiem ir jāizrāda savas emocijas!’’ un no tā nav jābaidās.