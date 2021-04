Kalvītis no "Latvijas gāzes" pērn atalgojumā saņēmis 252 000 eiro

AS "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis no uzņēmuma atalgojumā pērn saņēmis 252 000 eiro, tostarp 173 000 eiro darba algu, 13 000 no citiem labumiem, bet vēl 66 000 mainīgajā atalgojumā, liecina kompānijas publiskotā informācija.