Kāpēc tēvi neņem bērnu kopšanas atvaļinājumus?

Tēviem Latvijā ir divas iespējas, kā iegūt pabalstus un bērna kopšanas atvaļinājumus: (1) Bērna dzimšanas atvaļinājums, kurš sastāv no 10 apmaksātām brīvdienām (darba likuma 155. pants [1]) un kuram 2019. gadā pieteicās 10508 no 18589 jaunajiem tēviem [2], kā arī (2) ilgtermiņa (1-1,5 gadu) bērnu kopšanas atvaļinājums (darba likuma 156. pants [3]), kuru var ņemt tikai viens no vecākiem [4]. Tas norāda, ka bērnu kopšanas atvaļinājumi tēviem vēl netiek uzskatīti par normu: lai gan abi vecāki var dabūt garāko atvaļinājumu, tēvi drīzāk izvēlēsies ņemt tikai 10 dienu atvaļinājumu, kas viņiem pienākas. Kāpēc tā?