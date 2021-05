Deviņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem plāno izmantot dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu

Aptaujā secināts, ka lielākie depozīta sistēmas atbalstītāji, kas uzsver sistēmas nepieciešamību, ir vīrieši vecumā no 30 līdz 60 gadiem ar vidēji zemiem un vidējiem ienākumiem - šajā grupā atbalstu depozītu sistēmas ieviešanai pauduši 89%. To atbalsta arī 87% jauniešu vecumā no 18 līdz 22 gadiem un 87% senioru, kā arī 86% ģimeņu ar bērniem. Vairākums šajās iedzīvotāju grupās esošie respondenti gatavi arī praktiski iesaistīties depozīta sistēmā un nodot tukšo iepakojumu - tā atbildējuši attiecīgi 90%, 96%, 83% un 91%.

Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem depozīta sistēmas ieviešanas procesā tiek uzskatītas sabiedrības bažas par depozīta sistēmas ērtumu - tā norādījis 71% no tiem respondentiem, kas depozīta sistēmu neplāno izmantot, kas ir 7% no visiem aptaujātajiem. Savukārt 14% no tiem, kas depozīta sistēmu neplāno izmantot, par to nav dzirdējuši vispār.