Par mediju aģentūras “PHD Latvia” vadītāju kļuvusi Annija Spēka

„Šobrīd reklāmas nozare piedzīvo ļoti straujas pārmaiņas un to paātrinājusi arī pandēmijas situācija, kas liek zīmoliem komunicēt ar klientiem iepriekš neparedzētos apstākļos. Tas prasa reklāmas uzņēmumiem būt īpaši operatīviem un spējīgiem ne tikai pielāgoties, bet arī veidot vēl nebijušus risinājumus. Nozīmīgāka loma ir piešķirta tehnoloģiju attīstībai un inovācijām, kas strauji ienāk reklāmas nozarē, kura ir lielas transformācijas izaicinājuma priekšā. Veids kā cilvēki uztver informāciju, saņem un apmainās ar to ir būtiski mainījies. Tieši Annijas vadības pieredze, personiskās kvalitātes un pārliecinošās zināšanas tehnoloģiju jomā bija izšķirošas šī amata uzticēšanai tieši viņai. Laikā, kad notiek tik strauja interneta vides, e-komercijas un tehnoloģiju attīstība, mediju aģentūras galvenais izaicinājums ir būt soli priekšā notikumiem un spēt PHD klientu biznesu pielāgot tām pārmaiņām, ar kurām saskaramies šodien. Esmu pārliecināts, ka Annijas zināšanas un enerģija ļaus “PHD Latvia” kļūt par inovatīvāko mediju aģentūru datu un tehnoloģijas pasaulē,” komentēja SIA „PHD Latvia” īpašnieka SIA „Omnicom Media Group” valdes priekšsēdētājs Henrijs Bukavs.

Pirms pievienošanās “PHD Latvia” Annija Spēka ieņēma mārketinga un komunikācijas direktores amatu Eiropas vadošajā valodu tehnoloģiju uzņēmumā “Tilde”, bijusi reklāmas aģentūras “MLTPLY” partnere, izglītību guvusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, studējot integrēto komunikāciju un reklāmu, kā arī BCS (The Chartered Institute for IT) apgūstot lietotāju pieredzes nianses.